«Укрзализныця» на новогодние праздники запустит поезд из Киева на горнолыжный курорт Славское

«Укрзализныця» на новогодние праздники назначила новый поезд «Интерсити», который будет ехать из Киева во Львовскую область, село Славское, где находится горнолыжный курорт.

Об этом сообщает руководитель управления инвестиционной политики Львовский ОГА Роман Матис на своей странице в Facebook.

Так, поезд начнет курсировать 15 декабря, а закончит 17 января. Отправление из Киева планируется в 06:00, а прибывать в Славское в 13:16. Ехать он будет с остановками:

в Коростене — в 07:31

в Подзамче — в 11:01

во Львове — в 11:09

в Стрые — в 12:19

В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20. В ближайшее время билеты появятся в продаже.

«Хорошие новости для внутреннего карантинного туризма», — написал Роман Матис.