Водитель сгоревшей на Академгородке маршрутки заявил о причастности к пожару «черных» перевозчиков

Водитель сгоревшей на Академгородке маршрутки считает, что это дело рук «черных перевозчиков», которые спровоцировали пожар преднамеренно.

Об этом сообщает «Типичный Киев» в Facebook со ссылкой на собственные источники.

«Сообщается, что машина 2017 года выпуска. А сам водитель говорит, что все указывает на запланированный поджог «черных» перевозчиков. К счастью, никто не пострадал», — указано в сообщении.

Также водитель рассказал, что возгорание началось под капотом справа, он выскочил из авто и начал самостоятельно тушить огонь, после чего к мужчине присоединились и другие водители, однако это не помогло — транспорт уже полыхал.