Разбитый битами автомобиль активиста Ганула сожгли в Одессе

В Одессе сожгли автомобиль активиста Демьяна Ганула. Инцидент произошел под вечер 21 ноября. Перед этим днем вблизи его дома на улице Гимназической неизвестные разбили окна в той же машине.

Об этом сам активист написал в фейсбуке. Также Ганул выложил соответствующие фото и видео. Он отметил, что это уже второй раз за год сжигают его автомобиль.

Как отметил Ганул в ролике, он привез машину с СТО и оставил на некоторое время. И двое неизвестных в масках подбежали, облили капот какой-то жидкостью, подожгли и скрылись. Инцидент произошел на улице Средней, 42/1 на территории таксопарка. Ганул говорит, что тогда еще было видно.

Активист добавил, весь салон выгорел, крыша просела и автомобиль 2005 года выпуска не подлежит восстановлению.

Ганул связывает инцидент с тем, что он с соратниками ломал забор, установленный на зеленой зоне на Академической, 11. Также активист обвиняет правоохранителей в бездействии – первый поджог до сих пор не расследовали, «хотя приняли заявление и пообещали разобраться».

Инцидент произошел примерно в 14:00 в центре Одессы. Машину битами разбили также люди в масках. Ганул, рассказал, что в автомобиле в момент нападения сидел его товарищ, тоже активист, Игорь Бею.

Я как раз вышел домой, а за рулем остался мой друг Игорь. В этот момент подбежали 8 человек в черной одежде и масках и начали громить автомобиль битами и стрелять из пистолета по окнам. Игорь завел автомобиль и смог уехать,– отметил активист.

Он считает, что за этим стоит охранная фирма «Зевс». Речь идет о вышеупомянутом конфликте на Академической. В «Зевсе» уже заявили, что они к последнему не имеют никакого отношения.