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Жилые кварталы в Кабуле обстреляли из минометов, есть погибшие и десятки пострадавших

22.11.2020

Район правительственного квартала под названием «зеленая зона», расположенного в столице Афганистана, Кабуле, обстреляли из минометов. Сейчас известно о восьми погибших и десятках раненных. 

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как известно, в правительственном районе города расположено множество дипломатических представительств, поэтому боевики часто открывают по ним огонь. На этот раз в результате обстрелов умерло 8 человек и еще как минимум 31 получил ранения. В то же время в местной органе здравоохранения сообщают о пяти погибших и 51 раненном. 

По объектам было выпущено 24 минометные мины, большая часть которых попала в жилые кварталы города. Ответственность за нападение уже взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». 

Стоит отметить, что ранее о нападении на «зеленую зону» в Кабуле при помощи минометов сообщалось в августе этого года.

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