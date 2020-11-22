«Спасти сотни тысяч рабочих мест». Польша на следующей неделе откроет ТРЦ, несмотря на карантин

Несмотря на высокие показатели заболеваемости Covid-19, Польша планирует открыть торгово-развлекательные центры на следующей неделе, чтобы стимулировать продажи перед Рождеством и Новым годом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

«Есть одно условие… Дисциплина каждого магазина, торгового центра, мебельного магазина. Если нет, то эти магазины будут закрыты. Сокращение контактов имеет основополагающее значение для дальнейшего развития пандемии. Мы работаем над юридическими вариантами ограничения передвижения. Эти решения могут спасти сотни тысяч рабочих мест, вот почему мы их принимаем», — сказал он.

Несмотря на ослабление ограничений, премьер призвал сограждан соблюдать меры безопасности и не планировать путешествия.

Напомним, власти Польши заявили о введении новых ограничений в стране после того, как было подтверждено почти 25 000 новых случаев заражения коронавируса. Такое же решение приняли и в Литве, где также был зафиксирован антирекорд.