В Украине назвали ключевую идею миротворцев на Донбассе

Украинская сторона нашла способ обеспечить контроль на Донбассе — это введение миротворческого контингента.

Об этом рассказал ТСН спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Способ фактического обеспечения Донбасса миротворцами уже найден. По словам Арестовича, увеличение СММ ОБСЕ — это мощный элемент контроля.

Такой «план Б» пока неофициально обсуждают в кулуарах. Вариант не отличается от плана экс-президента Петра Порошенко.

«Только ходит такая легенда в кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации, и план ввода миротворцев был сорван», — сказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.