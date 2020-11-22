Дженнифер Энистон показала, как выглядит без макияжа

У интернет-пользователей, которые следят за Инстаграмом 51-летней Дженнифер Энистон, регулярно создается ощущение, что время над ней не властно.

На красных дорожках актриса блистает в нарядах, выгодно подчеркивающих ее стройную и подтянутую фигуру, а в блоге выкладывает честные фото без макияжа и фильтров, вызывающие восторг у всех подписчиков без исключения.

Так, на днях Джен опубликовала новый кадр, на котором позирует без мейкапа.

Таким образом Энистон решила сообщить своим поклонникам, что присоединилась к бренду, занимающемуся производством различных БАДов для продления молодости. В компании актриса будет исполнять должность креативного директора.

Поклонники поздравили Дженнифер с назначением, о котором она, по ее словам, мечтала несколько лет. Также они отметили, что без косметики звезда «Друзей» выглядит совсем молодо.

«Какая красавица», «С такой идеальной кожей косметика не нужна», «С макияжем на несколько лет старше выглядит», «Просто девочка», «Как приятно смотреть на эту красавицу», «Самая привлекательная актриса», «Невозможная красавица», «Вам вообще косметика не нужна», — пишут в комментариях фолловеры Энистон.