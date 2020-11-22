Война в Карабахе остановлена усилиями Турции и России, — Эрдоган

Война в Нагорном Карабахе была остановлена совместными усилиями Турции и Российской Федерации. По итогам мирных соглашений удалось положить конец многолетнему конфликту между Арменией и Азербайджаном.

Об этом на онлайн-саммите G20 заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«С соглашением, достигнутым благодаря нашим совместным усилиям с Российской Федерацией, мы оба положили конец горячему конфликту и внесли свой вклад в решение проблемы (Нагорного Карабаха, — ред.), которая была заморожена на протяжении 30 лет», — заявил Эрдоган.