Посольство США привітало українців із Днем Гідності та Свободи

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні привітало українців із Днем Гідності та Свободи зворушливим відео.

Відповідний ролик було опубліковано на офіційній сторінці посольства.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін наголосила, що Революція Гідності дала можливість розпочати в Україні реформи, що стало поштовхом до євроінтеграції. Крістіна Квін відзначила, що перемогою Революції стало і створення антикорупційних органів.

Разом з тим тимчасова повірена у справах США в Україні наголосила, що в Україні і досі немає ефективної боротьби з тими, хто підкуповує суддів, депутатів та чиновників.

Також Крістіна Квін додала, що росіяни повинні вивести свої війська із окупованих території Донбасу та Криму.