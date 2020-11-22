Кот с необычным окрасом стал звездой интернета

В одной британской семье жил кот с нетипичным окрасом. Однажды он спал на кресле и решил потянуться. А проснулся уже знаменитым.
Фото спящего кота мало того что облетело весь мир. Так его еще и приписали в различные локации, сделав кота настоящим героем комиксов.
Кот с необычным окрасом – мем
Начались шутки со спортивных достижений домашнего любимца. Кажется, у него неплохо получается, да?
Кот с необычным окрасом – мем
Да и активный отдых он очень любит.
Кот с необычным окрасом – мем
Не обошлось и без участия в мультфильме Симба. Очень правдоподобно, согласитесь?
Кот с необычным окрасом – мем
Кот стал героем нескольких легендарных работ.
Кот с необычным окрасом – мем
Кот с необычным окрасом – мем
Кот с необычным окрасом – мем
А вот сравнить кота с усами – это, конечно, вдохновение и фантазию иметь нужно!
Кот с необычным окрасом – мем
Кот-суперагент, который решил пробраться на сверхсекретный объект. Почему бы и нет?
Кот с необычным окрасом – мем
Кто сказал, что коты не любят плавать?
Кот с необычным окрасом – мем
А в свободное время домашний питомец занимается йогой. Растяжка что надо!
Кот с необычным окрасом – мем
А вы знали, что коты любят экстремальные увлечения?
Кот с необычным окрасом – мем
Кот с необычным окрасом – мем
И музыку. Ведь сходить на тусовку, где диджеем будет кот с лапками, захочет каждый. Вот фантазия у автора!
Кот с необычным окрасом – мем
И, конечно же, не обошли стороной кинематограф.
Кот с необычным окрасом – мем
А вы любите котов?