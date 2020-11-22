Кот с необычным окрасом стал звездой интернета

В одной британской семье жил кот с нетипичным окрасом. Однажды он спал на кресле и решил потянуться. А проснулся уже знаменитым.

Фото спящего кота мало того что облетело весь мир. Так его еще и приписали в различные локации, сделав кота настоящим героем комиксов.

Кот с необычным окрасом – мем

Начались шутки со спортивных достижений домашнего любимца. Кажется, у него неплохо получается, да?

Кот с необычным окрасом – мем

Да и активный отдых он очень любит.

Кот с необычным окрасом – мем

Не обошлось и без участия в мультфильме Симба. Очень правдоподобно, согласитесь?

Кот с необычным окрасом – мем

Кот стал героем нескольких легендарных работ.

Кот с необычным окрасом – мем

Кот с необычным окрасом – мем

Кот с необычным окрасом – мем

А вот сравнить кота с усами – это, конечно, вдохновение и фантазию иметь нужно!

Кот с необычным окрасом – мем

Кот-суперагент, который решил пробраться на сверхсекретный объект. Почему бы и нет?

Кот с необычным окрасом – мем

Кто сказал, что коты не любят плавать?

Кот с необычным окрасом – мем

А в свободное время домашний питомец занимается йогой. Растяжка что надо!

Кот с необычным окрасом – мем

А вы знали, что коты любят экстремальные увлечения?

Кот с необычным окрасом – мем

Кот с необычным окрасом – мем

И музыку. Ведь сходить на тусовку, где диджеем будет кот с лапками, захочет каждый. Вот фантазия у автора!

Кот с необычным окрасом – мем

И, конечно же, не обошли стороной кинематограф.

Кот с необычным окрасом – мем

А вы любите котов?