Королева Летиция удивила платьем с пикантным разрезом (фото)

Королева позволила себе нотку сексуальности.

Испанская чета монархов в очередной раз осуществила светский выход. Пара посетила музей Эль-Падро, где вручали награды «Франсиско Череседо». Королева Летиция выбрала для события элегантное платье, передает 24 Канал.

Ее Величество каждый раз во время публичных мероприятий поражает присутствующих невероятно красивыми аутфитами. Она имеет безупречный вкус в одежде и удачно сочетает различные стили, однако чаще всего выбирает для событий классические образы.

Элегантный look королевы Летиции

В музей, расположенный в Мадриде, Летиция прибыла в элегантном черном платье. Наряд имел рукава на три четверти и соблазнительный вырез на ноге. Также платье было обтягивающим и красиво подчеркнуло изящную фигуру Ее Величества. Такой look королева соединила с лакированными туфлями-лодочками черного цвета на каблуке. В руке она держала маленький клатч.

Король Филипп VI позировал рядом с женой в черном костюме, белой рубашке с красным галстуком и в классической обуви.

Уши королевы украшали сияющие серьги-кольца, а на ее пальце красовалось любимое кольцо, которое подарили дочери. Волосы 48-летия Летиция уложила в красивые локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.

Пандемия коронавируса в мире до сих пор продолжается, поэтому король и королева не появляются на публике без защитных масок, чем на собственном примере показывают, что необходимо заботиться о своем здоровье и жизни и не пренебрегать правилами безопасности, особенно тогда, когда COVID-19 активно распространяется.