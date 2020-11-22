Топ-10 самых надежных электромобилей и гибридов

В тройку вошли модели Toyota, Tesla и Lexus.

Британские журналисты из издания WhatCar провели опрос и назвали самые надежные модели, оснащенные электрическими и гибридными агрегатами.

Рейтинг составлен на основе анализа жалоб 18 000 владельцев «зеленых» автомобилей. При этом учитывается количество проблем на 100 единиц определенной модели, заявленных ими в течение первого года эксплуатации.

В список вошли как гибридные автомобили, так и полностью электрические автомобили, доля которых на рынке продолжает расти. В случае с гибридами, конечно, лучше всего справляются модели Toyota, а в случае с электромобилями лидируют автомобили Tesla, которые не славятся своей надежностью, но, видимо, компания Илона Маска предпринимает серьезные меры в этом направлении.

Toyota Yaris Hybrid – показатель надежности 99,5%.

Tesla Model 3 – 99,4%

Lexus NX – 99,3%

Toyota RAV4 Hybrid – 99,2%

Lexus RX Hybrid – 99,1%

Hyundai Kona Electric – 98,5%

Honda CR-V Hybrid – 97,9%

Toyota Corolla Hybrid – 98,4%

BMW i3 – 97,9%

Mitsubishi Outlander PHEV – 97,8%.