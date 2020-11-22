Путин продлил санкции против Украины: продукты будут уничтожать

Президент РФ Владимир Путин продлил санкции (запрет на ввоз продуктов) против Украины и ряда других стран до 31 декабря 2021.

Соответствующий указ главы государства-агрессора опубликован на официальном сайте Кремля. Запрет ввозить продукты касается тех стран, которые поддержали антироссийские санкции из-за военных действий против Украины и аннексии Крыма. В списке таких стран: США, ЕС, Австралия, Норвегия, Канада, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина.





Список продуктов, которые попали под запрет, расширяли: изначально речь шла о мясе, молоке и рыбе и продукции из них, после список расширили: запретили ввозить живых свиней, субпродукты, жир и животное масло.

С 6 августа 2015 года, в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ» (подписан 29 июля 2015 года), продукция из «санкционных» стран подлежит уничтожению.