В Украине более 12 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

В Украине на утро воскресенья, 22 ноября, подтверждено 624 744 случая коронавируса, из них за сутки были обнаружены 12 079. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников.
Инфекция унесла жизни уже 10 951 украинца (+138 за сутки), при этом 286 917 пациентов (+4604 за сутки) смогли побороть ее. Статистикой в Facebook поделился министр здравоохранения Максим Степанов, обновил данные также сайт СНБО.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
Количество заболеваний в регионах:
-
г. Киев – 59006 случаев;
-
Винницкая область – 15314 случаев;
-
Волынская область – 21456 случаев;
-
Днепропетровская область – 28561 случай;
-
Донецкая область – 20026 случаев;
-
Житомирская область – 26154 случаи;
-
Закарпатская область – 21368 случаев;
-
Запорожская область – 23800 случаев;
-
Ивано-Франковская область – 31859 случаев;
-
Киевская область – 30342 случаи;
-
Кировоградская область – 4258 случаев;
-
Луганская область – 5666 случаев;
-
Львовская область – 40879 случаев;
-
Николаевская область – 14957 случаев;
-
Одесская область – 37365 случаев;
-
Полтавская область – 18243 случаи;
-
Ривненская область – 27912 случаев;
-
Сумская область – 22612 случаев;
-
Тернопольская область – 25566 случаев;
-
Харьковская область – 51398 случаев;
-
Херсонская область – 8549 случаев;
-
Хмельницкая область – 26227 случаев;
-
Черкасская область – 17748 случаев;
-
Черновицкая область – 31034 случаи;
-
Черниговская область – 14444 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.