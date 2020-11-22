Врач-анестезиолог пояснил, почему антибиотики неэффективны при лечении COVID-19

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров заявил, что лечение антибиотиками никак не поможет победить коронавирус.

Так, многие врачи часто назначают подобные препараты, и пациенты думают, что они помогут избавиться от вируса. На самом деле это не так. Об этом Дубров рассказал в интервью «Радио Свобода».

По его словам, антибиотики действуют на бактерии. А вирус и бактерия – это совершенно разные организмы.

«То есть антибиотик не действует на вирус, а только на бактерии. Он не понижает температуру. Когда у вас есть температура – она вызвана не бактериальной, а вирусной инфекцией», – сообщил профессор.

Сергей Дубров заявил, что лечение антибиотиками не поможет победить коронавирус. Источник: ZIK.ua

Он добавил, что в случае COVID-19 антибиотик не будет эффективным, поскольку он не имеет никакого действия на вирус.