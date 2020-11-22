В Крыму появились объявления о продаже брусчатки из древнего Херсонеса

В оккупированном Крыму появились объявления о продаже брусчатки из Херсонеса Таврического, который включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

На ситуацию обратила внимание блогер Roksolana Today на своей странице в Twitter. Она опубликовала скриншоты со страниц местных жителей в соцсетях.

«Оккупант обворует Крым до голых костей и соленой пустыни. Плохо,что материку нужно столько времени еще… Крым может не пережить гавань в прямом смысле», – отметила блогер.

«Кому брусчатку из Херсонеса? Пометочка – уже сняли с продажи», – написал местный житель.

«Так проходят все реставрации в Крыму под лозунги «Украина ничего не делала». Спасибо, что мы заставили историю и традиции этих земель. Нашим детям уже этого не достанется. Лучше бы и дальше никто ничего не делал – просто не трогал», – согласилась с ним другая пользовательница.

Судя по скриншоту, брусчатку из Херсонеса собирались продать за 15 тысяч рублей (4700 грн).