Путин отправил первые гумконвои в Карабах

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ отправило в Нагорный Карабах два первых конвоя с гуманитарной помощью.

Как сообщается на сайте ведомства, одна колонна грузовиков уже прибыла в Карабах, ей осталось пройти 70 километров до Степанакерта.

«Первый гуманитарный конвой в составе пяти КамАЗов доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ», – говорится в сообщении.

Также в Карабах выдвинулась и вторая колонна, сформированная в Ростовской области.

Напомним, ранее Россия в нарушение международных норм отправляла «гумконвои» на оккупированный Донбасс. Сразу после этого происходила эскалация конфликта в зоне АТО.

Также на Донбассе были зафиксированы частые случаи отравления детей некачественными продуктами питания из российских «гумконвоев».





