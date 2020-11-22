В Бразилии протестующие нападают на супермаркеты Carrefour после того, как охранники одного из них избили до смерти чернокожего мужчину

В Бразилии в городе Порту-Алегри 20 ноября возле магазина сети Carrefour был убит 41-летний чернокожий сварщик Жоау Фрейтас.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

На Фрейтаса пожаловалась продавец супермаркета, охранники вывели его из магазина и прямо у входа избили так, что он умер на месте. Избиение очевидцы сняли на видео, которое моментально разошлось в соцсетях.

Смерть Фрейтаса вызвала массовые акции протеста по всей стране. Протестующие, в частности, разгромили несколько магазинов Carrefour (на фото супермаркет в Сан-Паулу). Руководство торговой сети публично извинилось и заявило, что разорвет контракт с компанией, обеспечивавшей охрану.

Избивавшие Фрейтаса охранники, один из которых оказался сотрудником военной полиции, подрабатывавшим в Carrefour, задержаны. Однако пока эти меры не смогли остановить протесты.