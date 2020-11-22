У Запоріжжі четверту добу шукають зниклого поліцейського

41-річний старший сержант поліції Дмитро Стоволос зник у Запоріжжі 18 листопада. В останній раз його бачила мама – вдома в Заводському районі. Телефон поліцейського відключений.

Прикмети Дмитра: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся коротке русяве.

У день зникнення він був одягнений в темно-синю спортивну куртку з капюшоном, сині джинси, чорну шапку, черевики. Для тих, хто може допомогти встановити місцезнаходження Дмитра, прохання телефонувати за телефонами: 0612 39 74 83, 050 724 09 60 або 102.

Як повідомили в прес-службі поліції, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство з позначкою – без вісті зниклий).

Призначено службове розслідування і проводяться необхідні заходи з пошуку поліцейського.