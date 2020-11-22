В Киеве клуб и ресторан с сотнями посетителей нарушили карантин

В Киеве прекратили работу ночного клуба NEBESA и пиццерии Mister Cat за нарушения карантинных ограничений.

Как сообщает столичное управление Госпродпотребслужбы в Facebook, клуб NEBESA по ул. Автозаводская, 99/4 работал после 22:00.

Развлекательное заведение Mister Cat на Оболонском проспекте, 26 тоже не закрылось после начала комендантского часа, работало караоке, а насыщенность посетителей составляла более 100 человек.

На должностных лиц обоих заведений были составлены протоколы по ст.44-3 Административного кодекса Украины и проведена дезинфекция помещений.









