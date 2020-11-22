Українцям продаватимуть вакцину від Covid-19 за великі гроші, – Портников

“Як тільки вакцина від Covid-19 з’явиться в Україні, я впевнений, що її можна буде придбати за великі гроші в спеціалізованих клініках” Таку думку Віталій Портников висловив в етері ток-шоу “Суботній політклуб” на телеканалі Еспресо.TV.

Портников впевнений, що історія з вакцинацією в нашій країні буде така ж як із тестуванням.

“Не важливо президент ти, чи просто звичайний громадянин. Коронавірусом хворіють всі. Але коли в розвинутих європейських країнах першочергово лікують людей із групи ризику, то ми маємо абсолютно іншу історію. Тобто, в Україні розподіляють за статусом хворих і якщо ти маєш гроші, то, звісно, і місце в лікарні з доступом кисню ти теж матимеш. Насправді, це жахливо”, – заявив публіцист.

Також журналіст додав, що як тільки вакцина з’явиться, то відповідно будуть з’являтися “як гриби” клініки, де можна буде придбати вакцину від Covid-19 за великі гроші. “Історія з вакцинацією буде така ж як із тестуванням.

Ми можемо чекати на результати безкоштовного тесту близько 14 днів. А можемо зробити тест в приватній клініці і дізнатись результат за 1-2 доби. Але вже заплативши за це 1000 грн. Відповідно історія повториться і з вакциною від Covid-19”, – наголосив Портников.