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У ТКГ сумніваються, що “формулу Штайнмайєра” включать до закону про ОРДЛО

22.11.2020

Так звану “формулу Штайнмайєра” навряд чи встигнуть включити до закону про особливий статус Донбасу.

Відповідний проект ще не готовий. Про це в інтерв’ю tsn.ua розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

За його словами, такий законопроект має обговорюватися у політичній підгрупі, а її роботу тільки розблокували. Сьогодні на порядку денному підгрупи – “План спільних кроків”. Він також уточнив, як формулу можуть закріпити в законі.

“Ми можемо внести “формулу Штайнмайєра” до закону, але у такому форматі: з кордоном, виведенням збройних формувань та іноземних військ, і тільки потім виборами тощо. Щоб наші інтереси були забезпечені”, – зазначив Арестович.

При цьому, він підкреслив, що російська сторона не готова йти на компроміс. “Швидше за все ми його (закон про статус Донбасу, – ред.) пролонгуємо, але без включеної “формули Штайнмайєра”. Тому що Росія не хоче її обговорювати”, – додав Арестович.

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