10 песиків, які виросли, але абсолютно не розуміють цього

Дуже часто так буває, що по життю нас супроводжують чотириногі друзі, собаки. Хто-хто, а вони самі вірні і вже точно ніколи не зрадять. Але і ростуть вони швидше нас. Проходить всього пару років, а маленький цуценятко-грудочку перетворюється дорослого пса. Але іноді здається, що на вигляд вони хоч і великі, а все також як і дітки хочуть до своїх господарів на ручки.
А давайте подивимося на цих смішних вже дорослих друзів.
10 фотографій до і після.
У цій маленькій ляльки є захисник з самого народження
Величезний клубочок щастя
«Ну чому вона не хоче взяти мене на ручки?»
“Що таке? Чому зменшується підвіконня?»
З віком змінилася не тільки собака, але і її господар
– Ти не хочеш пересісти назад?
– Ні!
Як можна було перетворитися з маленької красуньки в таку величезну?
Принцеса зі своєю охороною
«Я купував собі цуценя, а виріс справжній ведмідь!»
Скоро я зможу носити господиню на руках