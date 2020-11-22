10 песиків, які виросли, але абсолютно не розуміють цього

Дуже часто так буває, що по життю нас супроводжують чотириногі друзі, собаки. Хто-хто, а вони самі вірні і вже точно ніколи не зрадять. Але і ростуть вони швидше нас. Проходить всього пару років, а маленький цуценятко-грудочку перетворюється дорослого пса. Але іноді здається, що на вигляд вони хоч і великі, а все також як і дітки хочуть до своїх господарів на ручки.

А давайте подивимося на цих смішних вже дорослих друзів.

10 фотографій до і після.

У цій маленькій ляльки є захисник з самого народження

Величезний клубочок щастя

«Ну чому вона не хоче взяти мене на ручки?»

“Що таке? Чому зменшується підвіконня?»

З віком змінилася не тільки собака, але і її господар

– Ти не хочеш пересісти назад?

– Ні!

Як можна було перетворитися з маленької красуньки в таку величезну?

Принцеса зі своєю охороною

«Я купував собі цуценя, а виріс справжній ведмідь!»

Скоро я зможу носити господиню на руках