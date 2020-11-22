Заплатим страшную цену: инфекционист дал прогноз по коронавирусу и локдауну в Украине

Полный локдаун в Украине, где не стихает коронавирус, ввести никогда не поздно, но цена может оказаться очень большой — если потерять время, от COVID-19 будут умирать по 200 человек в сутки.

Об этом «Обозревателю» заявил врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита.

По его словам, жестко реагировать на ситуацию нужно было две недели назад — чем раньше Украина введет локдаун, тем меньше людей умрет.

«Увеличивается общее количество больных. Продолжительность болезни составляет около 3 недель. В среднем летальные случаи наступают через 14-18 дней. То есть, если вы отмотаете назад от сегодняшнего дня 14-18 дней, вы увидите, что это связано с ростом, когда у нас начали выявлять более 10 тысяч новых больных ежедневно», — отметил Курпита.

Врач подчеркнул, что ухудшает общую ситуацию прием больными антибиотиков без назначения — это может привести к тому, что придется отказаться от применения целых групп препаратов.