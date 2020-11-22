Автор нового большого герба Украины во времена СССР рисовал карикатуры с «продажными бандеровцами»

Победитель конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины Алексей Кохан в своих ранних работах при советской власти высмеивал украинцев. Об этом сообщает историк Олег Однороженко на своей странице в Facebook.

По словам Однороженко, карикатуры Кохана публиковались в сатирическом журнале «Перець», который выходил в Украине во времена СССР.

На одном из рисунков Кохана изображен мужчина, который держит в руке в шапку с лентой цветов государственного флага, рядом с ним стоит чемодан, на котором изображены свастика, герб Украины, символика дивизии СС «Галичина» и логотип «Радио Свобода».

На самом «украинце» виднеется след от ноги, будто его пнули, а на голове — большой пластырь. Карикатурный мужчина пытается продать душу черту в бабочке цвета американского флага, в цилиндре и с кочергой в руке.

Американцы на ранних карикатурах Кохана изображены алчными и воинственными. На рисунках они постоянно рядом с бомбами, которыми угрожают Европе, всему миру и даже Богу.

«Небольшая подборка «ранних» проб пера Алексея Кохана на «геральдическую» тематику. Особенно прошу обратить внимание на «жёлто-блакитную» шапку «продажного бандеровца» в карикатуре с «американским» чертом. Это та же шапка, что и на казаке в проекте 1997/2020″, — написал историк.

Он отметил, что трезубец на чемодане карикатурного «украинца» такой же, как и на его проекте 1991 года. Однороженко с сарказмом добавил, что стиль Кохана за 40 лет не изменился и видна «твердая рука мастера». Также историк уверен, что «и советский «блат» никуда не делся».

«Теперь всем понятно — откуда этот примитивный стиль в проекте «победители» 2020?» — подытожил он









Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования провело конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины и 19 ноября объявило победителя. В Сети эскиз раскритиковали.