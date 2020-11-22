В Горловке из-за взрыва вблизи шахты погибли трое мирных жителей

В Горловке в результате срабатывания вибуховго устройства вблизи шахты 6/7 погибли трое мужчин. Погибшие были членами одной семьи — отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет соответственно.

Трагический инцидент произошел 30 октября, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 21 ноября.

О гибели отца и брата в результате инцидента сообщила женщина, которая представилась дочерью и сестрой двух из этих мужчин. Она рассказала об этом по телефону 17 ноября.

Женщина также показала команде Миссии свидетельства о смерти, согласно которым мужчины погибли в Горловке 30 октября от многочисленных осколочных ранений, полученных в результате взрыва предмета.

В тот же день жена третьего погибшего также подтвердила наблюдателям гибель мужа и показала свидетельство о смерти. Ее муж умер от множественных осколочных ранений, вызванных взрывоопасных устройством, привело к повреждению внутренних органов, говорится в свидетельстве.

«Наблюдатели столкнулись с препятствиями при уточнении у медперсонала обстоятельств вышеупомянутых случаев жертв среди гражданского населения», — добавили в отчете СММ ОБСЕ.