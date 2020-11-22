Людей ніхто не попередив: жителів села на Закарпатті налякала колона бронетехніки

Вже пізніше прес-служба 128 ОГШБр написала у Facebook, що бійці проводили військові навчання у регіоні, а місцева влада була про це проінформована.

Військові зі 128 ОГШБр ЗСУ налякали мешканців Закарпаття. Про це написало місцеве видання PMG.ua.

Так, 19 листопада на Мукачівщині місцеві мешканці помітили колону військової техніки. У соціальних мережах користувачі писали, що військовослужбовці були у селі Нижній Коропець: бійці зупиняли водіїв, які їхали населеним пунктом.

Місцеві мешканці у соцмережах не розуміли, що коїться у їхньому селі та дуже злякалися.

Також було оприлюднене відео, яке зафіксувала камера у Нижньому Коропці.

Вже пізніше прес-служба 128 ОГШБр написала у Facebook, що бійці проводили військові навчання у регіоні, а місцева влада була про це проінформована.

«В період з 19 по 20 листопада в одному з підрозділів бригади були проведені ротні тактичні навчання без бойової стрільби. З метою якісного навчання підрозділів та підвищення злагодженості їх дій відпрацьовувалися питання щодо прочісування населених пунктів виставлення мобільних блок-постів, тощо», — йдеться у повідомленні бійців ЗСУ.