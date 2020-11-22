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В этот день 57 лет назад был застрелен Джон Кеннеди. Его гибель на глазах тысяч людей стала шоком для Америки

22.11.2020

Ровно 57 лет назад, 22 ноября 1963 года, был убит 35-й президент США Джон Кеннеди.

Это произошло в центре города Даллас, штате Техас, во время предвыборной поездки, которую президент совершал в открытом лимузине. Об обстоятельствах гибели американского лидера пишет «Обозреватель».

Когда кортеж двигался по улицам города, внезапно послышались выстрелы. Первая пуля попала Кеннеди в шею сзади и вышла из горла, вторая – в голову и вызвала разрушение костей черепа в районе затылка. Президента доставили в операционную, где через полчаса после покушения констатировали его смерть.

Также был тяжело ранен губернатор штата Техас Конналли, ехавший в том же автомобиле, и незначительно – один из прохожих.

Убийство Кеннеди попало на кадры, снятые любительской камерой: гибель президента на глазах супруги и тысяч людей стала шоком для всей Америки.

Специально созданная комиссия показала, что убийцей был стрелок-одиночка Ли Харви Освальд. Он был арестован, но спустя два дня застрелен в полицейском участке местным жителем Джеком Руби, который впоследствии также умер в тюрьме.

Согласно официальному докладу «Комиссии Уоррена», занимавшейся расследованием убийства Кеннеди, все выстрелы Освальд сделал с верхнего этажа книгохранилища. Какого-либо заговора, как говорилось в докладе, обнаружить не удалось.

Из-за противоречий и «белых пятен» в официально изложенных данных по убийству существуют множество конспирологических теорий, которые, в частности, ставят под сомнение то, что Освальд был единственным стрелком, утверждают о связи убийства с важными фигурами политики и бизнеса и т. п.

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