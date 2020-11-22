«Мілан» зацікавився гравцем «Динамо»

ФК «Мілан» хоче купити нападника київського «Динамо» і молодіжної збірної України Владислава Супрягу.

Про це пише видання Calciomercato.

За даними джерела, італійський клуб пропонує за футболіста сім мільйонів євро. Втім, киян не влаштовує дана сума і вони хочуть отримати як мінімум в два рази більше. Переговори між клубами можуть продовжитися.

20-річний Супряга виступає за «Динамо» з 2018 року. У нинішньому сезоні форвард провів за київський клуб 14 матчів у всіх турнірах, забив три голи і віддав п’ять результативних передач. Його контракт з клубом діє до літа 2025 року.

Нагадаємо, що раніше з «Динамо» в «Мілан» переходили Андрій Шевченко і Кахабер Каладзе.