G20 поможет справедливо распределить вакцину от COVID-19 по всему миру

Лидеры G20 обеспокоены, что пандемия коронавируса может еще больше усилить разногласия между богатыми и бедными.

Лидеры G20 крупнейших экономик мира намерены заплатить за справедливое распространение вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне, и предоставить им облегчение долгового бремени.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект коммюнике «двадцатки».

«Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить равноправный доступ для всех людей. Мы признаем массовую вакцинацию мировым общественным благом», — говорится в документе.

Они также обязались «содействовать глобальной готовности к пандемии, развивать механизмы предупреждения, обнаружения и реагирования».

К тому, чтобы развитые страны использовали свои возможности для сбора необходимых денег на обеспечение COVID-вакцинами бедных стран, ранее лидеров G20 призвала председатель правления альянса GAVI Нгози Оконджо-Ивеала

«Вирус побеждает. Только благодаря адекватному финансированию глобальной стратегии выхода, как, например, ACT Accelerator и его механизм COVAX, можно восстановить экономическую жизнеспособность и предотвратить катастрофу в беднейших странах», — заявила Оконджо-Ивеала.

COVAX сейчас занимается обеспечением 2 млрд доз вакцин до конца 2021 года. Оконджо-Ивеала уверена, что спрос на вакцины будет очень большим, что делает задачу справедливого их распределения еще более актуальной, поскольку «до тех пор, пока не будут защищены все, никто не будет в безопасности».

Обеспечить доступ беднейших стран к вакцинам должен специальный механизм поддержки — GAVI COVAX Advance Market Commitment (AMC), который за последние 7 месяцев получил 2 млрд долларов на 2020 год. Но к концу года, заявила Оконджо-Ивеала, необходимо, чтобы лидеры G20 и бизнес помогли собрать дополнительно еще 5 млрд долларов.

«Обязательства лидеров G20 инвестировать 4,6 миллиарда долларов для заполнения немедленного дефицита финансирования ACT Accelerator, взятые в марте 2020 года, спасет жизни людей, создаст основу для массовых закупок и доставки тестов, методов лечения и вакцин — по всему миру», — сказала Оконджо-Ивеала.

Кроме того, общее обязательство по мобилизации 24 миллиардов долларов, необходимых в 2021 году, на средства против COVID-19, необходимые во всем мире, создаст прочную основу для завершения активной фазы пандемии.

Лидеры G20 также признали особые проблемы, с которыми сталкиваются страны Африки и малые островные развивающиеся государства, что свидетельствует о растущем признании того, что даже некоторым странам со средним уровнем дохода может потребоваться списание долгов в результате пандемии.

«Нам нужно любой ценой избежать сценария, в котором только более богатые могут защитить себя от вируса», — заявил в ходе онлайн-саммита президент Франции Эмманюэль Макрон.

Саммит Группы двадцати под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит с 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Среди тем обсуждения — восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией. Кроме проблем, связанных с коронавирусом, на саммите обсуждается ряд других вопросов, в частности инновации, укрепление сферы здравоохранения, поддержка наиболее уязвимых групп общества.

В этом году государства «двадцатки» уже приняли ряд мер для противодействия последствиям пандемии. В частности, $21 млрд было решено вложить в мировую систему здравоохранения с целью поддержки производства и распределения вакцины от коронавируса. Страны G20 также выделили $11 трлн на восстановление мировой экономики.