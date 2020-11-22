Редчайший суперкар Pagani Huayra выставлен на аукцион

На площадке duPont Registry было опубликовано объявление о продаже уникального Pagani Huayra Roadster, который использовался автопроизводителем на стенде на Женевском автосалоне 2019 года.

За уникальный суперкар, который принимал участие в Женевском автосалоне 2019 года просят 4 млн долларов. Пробег родстера составляет всего лишь около полутора тысяч километров.

Данный экземпляр был выпущен в 2018 году, а анонс модели состоялся еще годом ранее. Автопроизводитель собрал всего лишь 100 подобных суперкаров.

Напомним, что на прошлой неделе один из этих уникальных автомобилей попал в серьезную аварию и, вероятнее всего, восстановлению не подлежит.





Карбоновый кузов автомобиля, выставленного на продажу, окрашен в матовый тёмно-синий цвет, а интерьер отделан синей кожей с белыми вставками.

Pagani Huayra Roadster приводится в движение 6,0-литровым 12-цилиндровым 764-сильным двигателем с крутящим моментом 1000 Нм. Роль трансмиссии выполняет секвентальная роботизированная коробка передач. С места до «сотни» суперкар разгоняется примерно за 3 секунды.

Все Pagani Huayra Roadster были распроданы еще до официального дебюта. Сообщается, что базовая стоимость суперкара составляла 2,3 млн евро (около 2,7 млн долларов), но цены на уже собранные автомобили заметно выше. Это связано не только с их коллекционной ценностью, но и с затратами на индивидуализацию в каждом конкретном случае.

Продавец раскроет стоимость своего автомобиля лишь заинтересованному покупателю. Издание Autoevolution считает, что суперкар может быть продан примерно за 4 млн долларов. Аукцион пройдет 10 декабря.

Однако если продавец до того дня получит заманчивое предложение, никаких торгов не будет.