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Ницой вступилась за скандальный учебник: «Знаю шестиклассниц, выпивающих бутылку водки»

22.11.2020

Лариса Ницой, украинская одиозная детская писательница и языковая активистка, присоединилась к обсуждениям проблемного упражнения из школьного учебника для младшей школы.

Соответствующий пост она разместила на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

В упражнении говорилось о том, что девочка и мальчик замерзли, поэтому девочка предложила другу согреться как “взрослые”: выпить глинтвейн. Упражнение просила детей подумать и обсудить как нужно поступить мальчику. Родители, педагоги и пользователи сети возмутились этому упражнению: для чего детям младшего школьного возраста предлагать выпить алкоголь вообще как вариант? Оживленные баталии и дискуссии продолжались в украиноязычном сегменте сети около недели.

Вот и Ницой, которая любит комментировать практически все, что касается украинского образования, присоединилась к обсуждениям.

Женщина написала следующее: «О глинтвейне (алкоголе), на самом деле, надо говорить. Ибо. Есть такое понятие «детский алкоголизм». И это проблема. Когда о нем надо начинать говорить с детьми? Я знаю девочек, которые в 6 классе выпивали каждая бутылку водки. То для них уже говорить поздно о «глинтвейн». А когда рано?

Однако, я бы о том «глинтвейне» говорила иначе. Поскольку эта задача познавательна, то я бы привела примеры еще и другие. Познавательные. А как надо греться (надо научить детей), предложить разные варианты и выбрать из них приемлемые и неприемлемые.

Например.

Вариант 1. На Майдане во время Революции Достоинства Ольга Богомолец предлагала всем, кто замерз, тереть носы, уши и ладони.

Вариант 2. Поэт Василий Стус своей возлюбленной на свидании, когда она замерзла, накинул пиджак на плечи.

Вариант 3. Лиза Егору предложила согреться глинтвейном.

Вариант 4. Пластуны в походах греются у костра и пьют теплый чай.

Вариант 5. Певица Руслана предлагает всем, кто замерз, прыгать.

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Или возьмите другие примеры.

Заодно дети узнают, что такое Майдан, кто такой Стус, Богомолец, Руслана, пластуны. Что хорошего они делают и почему глинтвейн — это плохое решение проблемы”.

 

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