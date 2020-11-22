Ницой вступилась за скандальный учебник: «Знаю шестиклассниц, выпивающих бутылку водки»

Лариса Ницой, украинская одиозная детская писательница и языковая активистка, присоединилась к обсуждениям проблемного упражнения из школьного учебника для младшей школы.

Соответствующий пост она разместила на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

В упражнении говорилось о том, что девочка и мальчик замерзли, поэтому девочка предложила другу согреться как “взрослые”: выпить глинтвейн. Упражнение просила детей подумать и обсудить как нужно поступить мальчику. Родители, педагоги и пользователи сети возмутились этому упражнению: для чего детям младшего школьного возраста предлагать выпить алкоголь вообще как вариант? Оживленные баталии и дискуссии продолжались в украиноязычном сегменте сети около недели.

Вот и Ницой, которая любит комментировать практически все, что касается украинского образования, присоединилась к обсуждениям.

Женщина написала следующее: «О глинтвейне (алкоголе), на самом деле, надо говорить. Ибо. Есть такое понятие «детский алкоголизм». И это проблема. Когда о нем надо начинать говорить с детьми? Я знаю девочек, которые в 6 классе выпивали каждая бутылку водки. То для них уже говорить поздно о «глинтвейн». А когда рано?

Однако, я бы о том «глинтвейне» говорила иначе. Поскольку эта задача познавательна, то я бы привела примеры еще и другие. Познавательные. А как надо греться (надо научить детей), предложить разные варианты и выбрать из них приемлемые и неприемлемые.

Например.

Вариант 1. На Майдане во время Революции Достоинства Ольга Богомолец предлагала всем, кто замерз, тереть носы, уши и ладони.

Вариант 2. Поэт Василий Стус своей возлюбленной на свидании, когда она замерзла, накинул пиджак на плечи.

Вариант 3. Лиза Егору предложила согреться глинтвейном.

Вариант 4. Пластуны в походах греются у костра и пьют теплый чай.

Вариант 5. Певица Руслана предлагает всем, кто замерз, прыгать.

Или возьмите другие примеры.

Заодно дети узнают, что такое Майдан, кто такой Стус, Богомолец, Руслана, пластуны. Что хорошего они делают и почему глинтвейн — это плохое решение проблемы”.