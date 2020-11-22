Ученые обнародовали неизвестные ранее факты о коронавирусе

Ученые опубликовали ранее неизвестные факты о коронавирусе. Исследователи сообщили, что большинство людей не имеют симптомов во время вируса, пишет издание «Nature».

Как стало известно, зараженные, которые переносят вирус без последствий, распространяют инфекционный агент в меньшей степени. Так, каждый пятый инфицированный не будет испытывать никаких симптомов. Такие пациенты могут передать вирус минимальному количеству людей.

Ученые отметили, что все люди должны продолжать носить маски и держать дистанцию, чтобы снизить распространение вируса.

Исследователь инфекционных заболеваний в Медицинской школе Стэнфордского университета Крутик Куппалли считают, что проблема с установлением достоверной цифры частоты бессимптомного протекания COVID-19 заключается в определении людей.

В начале эпидемии исследования показали, что частота бессимптомных случаев может достигать 81%. В прошлом месяце мет-анализ рассчитал частоту бессимптомного переноса болезни — около 17%.