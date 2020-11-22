Кабмин планирует увеличить финансирование науки

В 2021 году Кабинет министров планирует увеличить финансирование науки. Проект бюджета на следующий год предусматривает увеличение финансирования науки на 1,8 млрд грн., что на 18,2% больше по сравнению с 2020 годом, сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Так, по его словам, в смете на следующий год общий объем расходов на научную и научно-технической деятельности достигнет почти 12 млрд гривен.

«Из них 9,2 млрд направлено на общий фонд, а 2,8 млрд — в специальный», — отметил Ермоличев.

По его словам, при определении объемов финансирования сферы прежде всего пытались укрепить инструменты технологического развития государства.

«Среди бюджетных маркеров отмечу рост грантовой поддержки научных и научно-технических проектов через Национальный фонд исследований и внедрение грантового принципа финансирования исследований отраслевыми научными учреждениями. Около 73% всего финансирования приходится на Национальную академию наук и национальные отраслевые академии наук», — добавил замминистра.

Он отметил, что одним из приоритетных остается вопрос финансирования украинских антарктических исследований.

«Для изучения окружающей среды Антарктического региона, обеспечения условий проживания и деятельности нашей экспедиции на станции «Академик Вернадский» в бюджете-2021 учтены 128,5 млн гривен. Научным учреждениям Национальной академии наук, в том числе и лабораториям молодых ученых Академии, учтены расходы в размере 479 200 000 гривен», — сообщил Ермоличев.