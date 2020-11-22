Пародия на серию фотографий «Следуй за мной»

Тайванская семейная пара Форрест Лу и Агнесс Чьен решили повеселиться, с юмором обыграв знаменитую серию фотографий «Следуй за мной».

Фотограф Мурад Османн придумал снимать свою подругу (будущую жену) так, словно она ведет его за руку по всему миру. Фото стали пользоваться бешеной популярностью по всему миру и получили вирусное распространение в соцсетях. У Мурада появилось множество последователей, как серьезных, так и ироничных.

К последним присоединились и Форрест с Агнесс. Если на фото Османна он охотно следует за своей спутницей, то про тайваньского джентльмена этого сказать нельзя: спутнице приходится тянуть его к мировым достопримечательностям за уши, за волосы и даже за ноздри, при этом Форрест корчит такие рожицы, что, глядя на них, нельзя не улыбнуться (как минимум), отмечает My Modern Met.

Возможно, эти фотографии — не самые гламурные или живописные, но, несомненно, они являются хорошей альтернативой банальным селфи, которых так много сегодня в соцсетях.