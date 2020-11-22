В Киеве авто вылетело с дороги и протаранило остановку

В воскресенье, 22 ноября, в Киеве на проспекте Валерия Лобановского водитель автомобиля Chevrolet Aveo пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.

Как сообщает в Telegram «Киев Оперативный», к счастью, на остановке в это время никого не было

«Другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из машины, оказали первую помощь и передали врачам скорой», – говорится в сообщении.

Также очевидцы ликвидировали небольшое возгорание под капотом машины.