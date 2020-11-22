На Житомирщине от коронавируса умерла жительница интерната. Ей не хотели вызывать «скорую»

В Житомирской области из-за несвоевременного оказания медицинской помощи в больнице скончалась жительница Радомышльского психоневрологического интерната. Об этом сообщает пресс-служба Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Заболевшую женщину мониторинговая группа омбудсмена выявила во время незапланированного визита 12 ноября. Несмотря на сопротивление руководства интерната, они добились, чтобы женщине с признаками тяжелого состояния вызвали скорую помощь.

Журналист издания ZMINA, который был в составе группы, рассказал, что визит в интернат на Житомирщине был осуществлен без предупреждения. В феврале этого года сотрудников Офиса омбудсмена поразило ненадлежащее оказание медицинской помощи одной из жительниц данного интерната.

По прибытию мониторинговая группа обнаружила двух женщин с высокой температурой. У одной из них было сильно покрасневшее лицо, она тяжело дышала, смотрела в одну точку и не реагировала ни на группу, которая его окружала, ни на других жителей интерната. Впоследствии оказалось, что температура женщины была 39,3°. Пульсоксиметр показал 89% концентрации кислорода в крови, тогда как нормальный показатель должен быть не ниже 95%.

После этого санитарки в срочном порядке санитарки переместили обеих женщин в карантинную комнату. Штатная медсестра сообщила проверяющим, что она перемерила температуру, которая показала 36,7 градуса. Выяснилось, что измеряла она всего 2 минуты. В итоге группе пришлось потратить не мало времени, чтобы добиться госпитализации одной из женщин. Спустя несколько дней стало известно, что женщина скончалась в Коростышевской центральной районной больнице от осложнений, вызванных COVID-19.