Четверо українців тікали від прикордонників з тисячами пачок іноземних цигарок

На Одещині четверо українців тікали від прикордонників з коробками цигарок іноземного виробництва. У них вилучили 7,5 тис. пачок сигарет, матеріали про адмінпорушення направили до суду.

Про це повідомляє ДПСУ. “Неподалік с. Цеханівка, Окнянського району, що на Одещині, охоронці кордону помітили рух чотирьох осіб з вантажем.

На вимогу прикордонників зупинитися порушники спробували втекти. Для припинення неправомірних дій правоохоронці здійснили два попереджувальні постріли в повітря”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що прикордонники Поліського загону попередньо отримали інформацію про громадян України з вантажем цигарок. Під час перевірки виявилося, що порушники в картонних коробках переносили вантаж цигарок іноземного виробництва без марок акцизного збору. “Загальна кількість вилучених тютюнових виробів — 7500 пачок. Матеріали про адміністративне правопорушення щодо затриманих осіб прикордонники передали до суду, а вантаж — представникам Одеської митниці”, — йдеться у повідомленні.