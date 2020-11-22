Под Одессой совершил жуткое самоубийство житель Винницы: полиция озвучила подробности

В Одесской области под колесами поезда погиб 53-летний житель Винницы. По данным полиции, мужчина сам лег на рельсы и не среагировал на сигналы машиниста.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 22 ноября.

Пострадавший скончался на месте, сообщили в полиции Одесской области, показав фото с места происшествия.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта») Уголовного кодекса Украины.