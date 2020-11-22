Стала известна явка на местных выборах 22 ноября

В Украине 22 ноября в 11 городах проходит второй тур местных выборов. Явка по состоянию на 12:00 составляет 9,7% (погрешность 0,5%). Об этом сообщила в Facebook представитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

«В это же время 25 октября явка была 13,5%, а 15.11 — 8,6%. Поэтому избиратели немного активнее голосуют чем в минувшее воскресенье», — написала она.

Ранее сообщалось, что во Львове, где 22 ноября также проходит второй тур выборов мэра, избирательные участки пока пустуют. Члены избирательных комиссий говорят, что в первом туре в это время проголосовало значительно больше людей.