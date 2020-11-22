У Миколаївській області чоловік забив до смерті односельчанина

У селищі Синюшин Брід на Миколаївщині 32-річний чоловік до смерті побив односельця під час “п’яної” сварки. Його затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

“У Первомайському районі поліцейські затримали чоловіка, який до смерті побив односельця. Повідомлення про виявлення тіла 55-річного мешканця с. Синюшин Брід із зовнішніми ознаками насильницької смерті надійшло до поліції 21 листопада близько 11:00”, — йдеться у повідомленні. Потерпілого зі скривавленим обличчям виявив сусід. Судово-медичний експерт, оглянувши тіло померлого, виявив тілесні ушкодження в області голови та тулуба.

“Оперуповноважені карного розшуку протягом години встановили особу зловмисника, причетного до скоєння злочину. Ним виявися 32-річний односелець потерпілого. Він нещодавно оселився в цьому селі, та раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Чоловіка доставили до відділу поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що напередодні вечері зловмисник прийшов у гості до місцевого мешканця, де в компанії з іншими знайомими вони вживали алкоголь. Коли всі розійшлись, а зловмисник залишився із господарем наодинці, між чоловіками виникла сварка, під час якої гість до смерті побив господаря будинку та пішов.

“За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 121 ККУ „Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого“. Відповідно до санкції вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Найближчим часом за процесуальної підтримки місцевої прокуратури затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а суд обиратиме запобіжний захід”, — додали у поліції.