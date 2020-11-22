Проблему з пальцями назвали ознакою злоякісної пухлини

Основна проблема з онкологічними захворюваннями полягає в тому, що їх важко діагностувати на ранніх стадіях через неочевидних симптомів.

Однак при розвитку хвороби організм завжди починає посилати сигнали про те, що в його роботі відбувається якийсь збій. Важливо зуміти розпізнати такі ознаки і не дати хвороби придбати більш серйозні форми, попереджають лікарі.

Одним з таких “дивних” ознак раку може бути потовщення кінцевих фаланг пальців. Стан також відомий як синдром барабанних паличок і вважається першим симптомом пухлини легенів, розповіла онколог Емі Херст, повідомляє Express.

«Для синдрому барабанних паличок характерні зміни форми нігтьової пластини, яка потовщується і згинається, а самі кінчики пальців виглядають опухлими», – пояснила фахівчиня. Основа нігтя стає м’якою, а навколишня шкіра – блискучою, додала Херст.

За її словами, цей стан викликаний активною циркуляцією крові в кінчиках пальцях, але експерти поки не до кінця розуміють, чому це відбувається. До інших симптомів пухлини легкого відносять задишку, постійний кашель, біль у грудях або спині, проблеми з ковтанням, набряк обличчя або шиї.