В МЗС України змінився речник

Посаду спікера Міністерства закордонних справ обійняв колишній речник Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку Олег Ніколенко. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ніколенко є професійним дипломатом. Має дві вищих освіти – філологічну та юридичну.

“У старшій школі я захоплювався іноземними мовами, історією та географією. Тому спочатку здобув філологічну освіту і став перекладачем англійської та арабської мов, а згодом – юристом-міжнародником”, – розповідає про себе новий речник МЗС.

2008 року Ніколенко пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії.

Починаючи з 2011 року, коли в Лівії спалахнула громадянська війна, працював там в екстремальних умовах, займався евакуацією українських громадян. Після повернення до Києва продовжував займатися регіоном Північної Африки та Близького Сходу. Потім п’ять років працював речником Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку.