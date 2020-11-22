В Киеве авто врезалось в остановку общественного транспорта

В Киеве, где ранее взорвалась и загорелась маршрутка, водитель не справился с управлением, пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.
Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Валерия Лобановского. Водитель Chevrolet не справился с управлением своего авто, пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.
На остановке в это время никого не было. “Другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из машины, оказали первую помощь и передали врачам скорой.
Также было ликвидировано небольшое возгорание под капотом автомобиля”, – сообщают в материале.
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