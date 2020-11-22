В Киеве белорус 7 часов простоял на коленях и в наручниках, чтобы привлечь внимание Зеленского

В Киеве перед зданием посольства Беларуси гражданин РБ Антон Лукашук около 7 часов простоял на коленях, закованный в наручники. Видеотрансляцию он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

21 ноября белорус устроил одиночный протест в Киеве, чтобы привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к беззаконию, которое сейчас происходит в его стране. Он также хотел попросить у украинского лидера упрощения процедуры пребывания граждан РБ в Украине.

Лукашук уехал из Беларуси несколько дней назад из-за угрозы возможного уголовного преследования. Личные данные парня были обнародованы из-за того, что он сотрудничал с одним из запрещенных в РБ Telegram-каналов, основатели которого были включены в список террористов.

Он обратился в консульство Польши в Украине за гуманитарной визой. Белорус просил позвонить ему Зеленского, но поговорить с ним о нарушениях прав его сограждан не удалось.

Сейчас беларусы могут находиться в Украине 90 дней в течение 6 месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания при наличии оснований.

Лукашук отметил, что несмотря на то, что поговорить с украинским президентом он не смог, акция была не напрасной, так как на нее обратило внимание много людей. Он добавил, что получил много слов поддержки как вживую, так и онлайн в соцсетях.

Также парень поделился снимком с онлайн-встречи с белорусскими оппозиционерами Валерием Цепкало и его женой Вероникой.

«Зато пообщался с не менее интересными людьми», — написал он.







До того, как провести акцию протеста, Лукашук записал видеообращение к Зеленскому. Он заявил, что нелегитимная власть в Беларуси сейчас удерживается силовым методом, а его народ подвергается массовым репрессиям за свободу слова.

«Эта власть нас не слышит. Она не слышит ни 10 человек, ни 100 человек, ни 1000, ни даже сотни тысяч людей, которые выходят на улицы, чтобы провести мирный диалог с властью. При этом они не краснея заявляют, что готовы идти на мирный диалог с народом, но мирные диалоги в СИЗО, под конвоем, в балаклавах и с оружием в руках, попутно избивая людей и убивая их в собственных дворах. Это не диалог», — подчеркнул активист.