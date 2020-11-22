В Полтаве избиратели и члены УИК получают SMS с требованием не идти на выборы

Отправитель сообщения — Poltava.

В Полтаве в день проведения второго тура выборов зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали SMS с требованием не идти на выборы. Все абоненты получили сообщение на телефон в 7:31.

Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

«В сообщениях, полученных членами участковых избирательных комиссий утром 22 ноября, говорится (стилистика сохранена): «Не идите на участок! Получивших продуктовые наборы ждет полиция!!! «. Отправитель сообщения — Poltava», — говорится в сообщении.

Наблюдатели «ОПОРЫ» зафиксировали, что подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ИУ №531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8). Все абоненты получили SMS в 7:31. По сообщению наблюдателя ОПОРЫ, сообщение аналогичного содержания в то же время получили и избиратели, которые голосовали на ИУ №531200 и 531230.