Катя Осадча вийшла в світ у стильному костюмі за 12 000 грн

Не зважаючи на деякі карантинні обмеження, Катерина Осадча не припиняє плідно працювати і часто з’являється на світських заходах у неймовірно красивому вбранні. Вона охоче приміряє нові аутфіти, чим просто зачаровує своїх шанувальників.

Відтак, зовсім недавно телеведуча ділилася світлинами з закулісногожиття, де показала себе у гримерці перед ефіром у стильних джинсах з глибокою посадкою та білій футболці з великим написом. Трохи згодом телеведуча ділилася фотознімками, на яких показала себе в неймовірній сукні в стилі 90-тих.

Днями, телеведуча показала новий стильний образ від українського бренду Mazini. Аутфіт, вартістю майже 12000 грн, виглядає чудово на ідеальній фігурі Катерини.

Костюм зшитий з тонкої італійської вовни. М’ятний жакет та широкі штани з високою талією неймовірно красиво підкреслюють стрункість ведучої. Під жакет Осадча одягла білу шовкову майку. На ногах у зірки молочні туфлі з гострими носиками. Волосся акуратно зібране позаду, а на обличчя нанесено ледь помітний макіяж.

Фоловери миттєво відреагували на новий образ їх улюблениці і засипали зірку компліментами. Шанувальники зазначають, що їх улюблена телеведуча, як завжди, просто неймовірна.

“Модниця”, “Ви дуже гарна дівчина ви красуня”, “Вам дуже йде такий образ”, “Яка гарна” – пишуть шанувальники у коментарях до допису Катерини Осадчої.