Зв’язки з соратником Януковича та фінансові махінації: в яких брудних схемах засвітилася кандидат в посли США

У потенційного посла України в США, екс-міністра фінансів Оксани Маркаровой вельми неоднозначна політична репутація. На це звернули увагу експерти в коментарях “Апострофу”.

Колишнього міністра фінансів і її чоловіка неодноразово звинувачували в брудних схемах на фінансових ринках. А також – у зв’язках із знаковою людиною з найближчого оточення Віктора Януковича – екс-секретарем РНБО Андрієм Клюєвим. У 2012 році брати Клюєви призначили Оксану Маркарова головою Наглядової ради свого “АКТИВ-БАНКУ”.

Уже в наступному році її чоловік – Данило Волинець став номінальним власником фінансової установи через компанію “ІТТ-інвест”, якою він володіє.

Під управлінням Маркаровой, банк видавав кредити афілійованим з Клюєвими юридичним особам. Тоді Клюєви, використовуючи службове становище, розвивали ринок сонячної енергетики в Україні. У державних банків вони взяли кредитів на більш ніж 0,5 мільярда євро. В афері найвірогідніше міг бути замішаний і Волинець, оскільки на той момент він був членом Наглядової ради державного “Ощадбанку”, який також кредитував Клюєвих. У 2014 році НБУ ввів в “АКТИВ-БАНК” тимчасову адміністрацію. Клюєви, після того як втекли з України, через “Схід Солар”, намагалася повернути десять мільйонів заборгованості, шляхом заліку депозитів фізичних осіб.

Оксана Маркарова не вважала за цю операцію фіктивної, але ФГВФО і тимчасова адміністрація “АКТИВ-БАНКУ” надалі визнали операцію нікчемною і звернулися до суду. Тоді ж Національний банк визнав “АКТИВ-БАНК” неплатоспроможним і відправив його на ліквідацію. Незадовго до банкрутства Маркарова і Волинець встигли продати проблемний банк, а також його цінні активи. В тому числі, дорогу нерухомість на Подолі в центрі Києва. Покупцем виступила фірма “Синонім”, власницею якої, за інформацією журналістів програми “Схеми”, була Маркарова.

Автори матеріалу стверджують, що нерухомість була продана за заниженою ціною – значно дешевше її заставної вартості. “Укрексімбанк” оцінював заставну вартість будівлі в 130 млн гривень. Але перед його продажем приватна компанія “Істерн консалтинг груп”, якою раніше керувала Маркарова, провела нову оцінку і оцінила об’єкт майже вдвічі дешевше його заставної вартості, йдеться в розслідуванні. У підсумку “Синонім” заплатив за будинок на Подолі ще менше – всього 16 мільйонів гривень. Ще одна дуже вкрай брудна історія сталася вже під час роботи Маркаровой в Мінфіні.

Чоловік міністра фінансів України Оксани Маркаровой – Данило Волинець, через “Акордбанк” (йому належить 75% акцій) інвестував 230 млн гривень в держоблігації. На надзвичайно вигідних умовах: міністерство, яким керує Маркарова, розмістила гривневі ОВДП з номінальною прибутковістю до 18,5% річних. Тільки за перше півріччя 2019 року активи “Аккордбанка” виросли на 500 млн гривень – до 2,3 млрд гривень.

У свою чергу інвестиції банку в цінні папери збільшилися з 60 тисяч гривень до тих самих 230 млн грн. Різниця – більш ніж вражає. Проте, Маркаровой дали допрацювати в Мінфіні до березня 2020 року і відправили у відставку – без кримінальних наслідків.