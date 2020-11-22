В Минске пожарники спилили «Эйфелеву башню», выкрашенную в цвета БКБ флага

В Минске сотрудники МЧС и коммунальщики спилили один из символов городского района Восток, миниатюрную Эйфелеву башню, выкрашенную в бело-красно-белый цвета. Об этом сообщает onliner.

Всю осень за башню сражались, перекрашивая ее из цветов БКБ в однотонный белый, а 22 ноября ее спилили. К детской площадке утром приехали красная пожарная машина, желтый погрузчик, синий трактор с прицепом и около 10 организующих акцию людей.

Башню спилили и завалили на бок, после чего ее распилили на несколько частей, положили в прицеп трактора и увезли. Она простояла там около 20 лет.

Как сообщает Telegram-канал Euroradio, до того, как башню спилили, неизвестные активисты перекрашивали ее в БКБ цвета два раза.

«На третий раз пришли силовики и решили, что «красиво и достойно» — это когда башни вообще не будет», — говорится в сообщении.