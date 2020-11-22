Гитлерюгенд на Луганщине. Экслюзивные документы

В то время как наши политики и их европейские коллеги во всю продолжают разговаривать о том, что кроме политического урегулирования нет других шансов остановить войну на востоке Украины, пособники оккупантов лыныры занимаются чем? Тем, что готовят пушечное мясо из детей.



Вот такие документы рассылают по так называемым школам лыныры.































Обратите внимание на то, какие данные о детях нужны коллаборантам в так называемой анкете:



Предпочтение учебных дисциплин



Успешность в учебной деятельности



Увлечения и интересы



В каких олимпиадах участвовал



Отношение к выполнению учебных задач



Часто ли отсутстует «призывник» в школе



Особенности поведения в учебном коллективе, отличается от большинства или нет «призывник» и т д



Участвует ли «призывник» в общественной деятельности учебного коллектива



Место, занимаемое в учебном коллективе, лидер или не лидер



Наличие способностей



Реакция на критику и замечания со стороны старших



Наиболее характерные черты личности



Отношение к алкоголю и наркотикам



Склонность к профессиональной деятельности



Подготовлен или нет «призывник» к военной «службе»



Скрин анкета, отдельно



Все эти данные попадают в руки русским кураторам и самозванцам из так называемых «военкоматов», все эти «опросники» разосланы по так называемым «школам» лыныры.Как думаете, для чего это делается?



Эпилог.Пользуясь случаем, передаю привет миролюбивым политикам Украины и политикам международного уровня. Пока вы видите в глазах путина мир [или в мечтах] за русские деньги на востоке Украины готовят гитлерюгенд. Думайте.